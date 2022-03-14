На кордоні між Польщею та Білоруссю українські активісти блокують проїзд російських фур

Як повідомляють польські ЗМІ, на пункті пропуску Козловичі-Кукурики на польсько-білоруському кордоні активісти другу добу блокують фури з вантажами, що прямують до Білорусі та Росії.
Українці, які проживають або працюють на території Польщі, а також небайдужі місцеві жителі вийшли на КПП у суботу зранку. Вони вимагають розширити європейські санкції, зокрема на дорожній транзит товарів з ЄС до країни-агресора.
За словами активістів, станом на вчора черга фур з номерами РФ досягала 28 кілометрів.
Водіям фур роздають листівки зі звернення від українців:
Зі слів активістів, блокаду автівок із вантажами планують продовжувати.
Представник податкової адміністрації у Любліні прокоментував, що більшість фур везуть товари не з Польщі, а інших країн ЄС, і що це товари, які не потрапили під санкції Євросоюзу. Своєю чергою в МЗС Польщі зазначають, що на кордоні посилять контроль, щоб не допустити обходу санкцій на певні групи товарів.