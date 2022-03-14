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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

На кордоні між Польщею та Білоруссю українські активісти блокують проїзд російських фур

Сьогодні, 13:54 Переглядів: 535

 

У фурах водії везуть вантажі з Європи до країни-агресора

Як повідомляють польські ЗМІ, на пункті пропуску Козловичі-Кукурики на польсько-білоруському кордоні активісти другу добу блокують фури з вантажами, що прямують до Білорусі та Росії.

Українці, які проживають або працюють на території Польщі, а також небайдужі місцеві жителі вийшли на КПП у суботу зранку. Вони вимагають розширити європейські санкції, зокрема на дорожній транзит товарів з ЄС до країни-агресора.

За словами активістів, станом на вчора черга фур з номерами РФ досягала 28 кілометрів.

- Ці вантажі, попри чинні санкції, спонсорують вбивства наших земляків. І хоча водії обурюються, заявляючи, що «не цікавляться політикою і просто роблять свою роботу», однак не всі погоджуються казати, що саме везуть. Ми переконуємо їх, що потрібно дивитися ширше, а не просто робити свою роботу. Мовчання теж підтримує цю війну, — каже учасник акції Олег, українець, що живе і працює у Варшаві.

Водіям фур роздають листівки зі звернення від українців:

- Те, що ви робите, лише продовжує кровопролиття. Ці товари не потрібні винуватцям агресії, вони потрібні її жертвам. Не будьте співучасниками злочинів проти людяності.

Зі слів активістів, блокаду автівок із вантажами планують продовжувати.

Представник податкової адміністрації у Любліні прокоментував, що більшість фур везуть товари не з Польщі, а інших країн ЄС, і що це товари, які не потрапили під санкції Євросоюзу. Своєю чергою в МЗС Польщі зазначають, що на кордоні посилять контроль, щоб не допустити обходу санкцій на певні групи товарів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти кордон фура Польща
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