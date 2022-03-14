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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Рашистські війська провалили завдання Путіна щодо розгрому ЗСУ та захоплення Лівобережжя

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 873

 

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00

Триває дев’ятнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню, за оперативною інформацією щодо російського вторгнення станом на 12.00 російські окупаційні війська, виконуючи злочинні накази військово-політичного керівництва російської федерації, продовжують наступальну операцію проти України.

Проте, на сьогодні, основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України противником не виконані.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках окупаційні війська зупинені. Не маючи значних успіхів, ворог продовжує ведення систематичних бойових дій бомбардувальною авіацією з метою знищення військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по мирному населенню. Такі дії класифікуються міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин.

На Волинському напрямку ворог продовжує заходи з посилення охорони українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь, за допомогою БпЛА проводить повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж Державного кордону.

На Поліському напрямку російські окупаційні війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Намагаються організувати ведення оборонних дій. Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп для дій під виглядом військовослужбовців ЗС України.

На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснює перегрупування з метою відновлення спроби наступу в напрямку Києва.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на відновленні втрат, отриманих внаслідок рішучої відсічі поблизу міста Харкова та контратаки ЗС України в районі міста Ізюм.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії. За рахунок чисельної переваги на окремих напрямках має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ у напрямку на Кривий Ріг. Закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів. Не полишає спроб оточити Миколаїв.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Генштаб ЗСУ
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