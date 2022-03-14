Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Сирії рашисти завербули понад тисячу найманців, близько 400 з них вже привезли до наших кордонів

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 358

 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації 

Ворог деморалізований, виснажений, а керівництво росії стягує резерви та шукає найманців по усьому світу – від Камчатки до Лівії та Сирії.

Тож утилізувати Збройним силам України доведеться не лише росіян, а ще й африканських та азійських рашистів. Депутліризація світу триває. Найбільш успішно – в Україні.

- Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів. За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Поблизу українського кордону у Ростовській та Гомельській (РБ) областях розгорнуто табори для розміщення та підготовки найманців.

- Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони стримують противника, наносять йому значних втрат у живій силі та військовій техніці, деморалізуючи його особовий склад як в районах ведення бойових дій, так і в районах формування резервів.

Віримо у Збройні Сили України!

Разом переможемо!

Слава Україні!, - завершується повідомлення Генштабу

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Генштаб ЗСУ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх