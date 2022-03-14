У Сирії рашисти завербули понад тисячу найманців, близько 400 з них вже привезли до наших кордонів

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації

Ворог деморалізований, виснажений, а керівництво росії стягує резерви та шукає найманців по усьому світу – від Камчатки до Лівії та Сирії.

Тож утилізувати Збройним силам України доведеться не лише росіян, а ще й африканських та азійських рашистів. Депутліризація світу триває. Найбільш успішно – в Україні.

- Російські окупанти продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів. За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ, – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Поблизу українського кордону у Ростовській та Гомельській (РБ) областях розгорнуто табори для розміщення та підготовки найманців.