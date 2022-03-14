У Сирії рашисти завербули понад тисячу найманців, близько 400 з них вже привезли до наших кордонів

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації
Ворог деморалізований, виснажений, а керівництво росії стягує резерви та шукає найманців по усьому світу – від Камчатки до Лівії та Сирії.
Тож утилізувати Збройним силам України доведеться не лише росіян, а ще й африканських та азійських рашистів. Депутліризація світу триває. Найбільш успішно – в Україні.
Поблизу українського кордону у Ростовській та Гомельській (РБ) областях розгорнуто табори для розміщення та підготовки найманців.
- Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони стримують противника, наносять йому значних втрат у живій силі та військовій техніці, деморалізуючи його особовий склад як в районах ведення бойових дій, так і в районах формування резервів.
Віримо у Збройні Сили України!
Разом переможемо!
Слава Україні!, - завершується повідомлення Генштабу