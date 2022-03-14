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На Чернігівщині мисливець підірвав ручну гранату і загинув, щоб не видати інформацію оркам

Сьогодні, 13:16 Переглядів: 604

Чоловік відправив до пекла кілька фашистів, є поранені серед окупантів

10 чи 11 березня на Чернігівщині банда орків увірвалася до будинку керівника Ріпкинського районного товариства мисливців Анатолія Івановича Кульгейка. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Рашисти вимагали від Анатолія Кульгейка списки мисливців, очевидно – для подальших репресій. У відповідь чоловік послав російський корабель нах*й і підірвав ручну гранату. Загинув сам і відправив до пекла кілька фашистів. Мокшани своїх 200-х та 300-х забрали.

Героя поховали у Ріпках.

Раніше окупанти обіцяли розстріляти селище Ріпки артилерією, якщо воно не здасться.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна граната мисливці
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