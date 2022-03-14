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Вчора рашисти 57 разів обстріляли міста та селища Луганщини

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 248

 

Є загиблі та поранені місцеві мешканці, 1600 людей вдалося евакуювати

Протягом доби 13 березня поліція Луганської області зареєструвала 57 фактів обстрілів міст та селищ Луганщини. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені місцеві мешканці.

Унаслідок обстрілів та пожеж, що відбулись після влучань ворожих снарядів, знищено або пошкоджено 47 приватних та багатоповерхових будинків та об’єктів інфраструктури у м. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Попасна. Також пошкоджені дві школи та газопровід у м. Сєвєродонецьк.

Поліцейські продовжують працювати в посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти воєнних злочинів. Рятувальники, працюючи на межі людських можливостей, гасять пожежі та ліквідують завали для пошуку постраждалих місцевих мешканців.

Також вчора силами обласної та міських військових адміністрацій за допомогою співробітників Управління патрульної поліції вдалось евакуювати 1600 мешканців області. На сьогодні заплановано черговий етап евакуації мирних мешканців Луганщини.

На Донбасі ворог продовжує нищити мирних жителів
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція України
Теги: Луганщина обстріли загиблі поранені
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