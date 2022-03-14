Ексклюзив: знайшли ще одне підтвердження підготовки Росією хіматаки проти України

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 1 366

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що знайшли ще одне підтвердження підготовки Росією хімічної атаки проти України. В окупаційному контингенті РФ виявили присутність спеціалістів-хіміків.

Так, 4 доби назад в результаті бою з російськими військами біля Старомлинівки (на південь від Великої Новосілки, Донецька область) була знищена велика кількість окупантів. Серед отриманих докуметів російських військових знайшли посвідчення офіцера ЗС РФ вузькопрофільної спеціалізації на ім'я Алєксандра Вікторовича Афтаєва.

Згідно документів, до загибелі в Україні Афтаєв служив у військовій частині 21222 - а це «Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї» у місті Пенза. А до служби в армії він закінчив «Саратовский военный институт биологической и химической безопасности».

Таким чином, отримані документи можуть свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї.