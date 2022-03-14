Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ексклюзив: знайшли ще одне підтвердження підготовки Росією хіматаки проти України

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 1 366

 

В окупаційному контингенті РФ виявили присутність спеціалістів-хіміків

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що знайшли ще одне підтвердження підготовки Росією хімічної атаки проти України. В окупаційному контингенті РФ виявили присутність спеціалістів-хіміків.

Так, 4 доби назад в результаті бою з російськими військами біля Старомлинівки (на південь від Великої Новосілки, Донецька область) була знищена велика кількість окупантів. Серед отриманих докуметів російських військових знайшли посвідчення офіцера ЗС РФ вузькопрофільної спеціалізації на ім'я Алєксандра Вікторовича Афтаєва.

Згідно документів, до загибелі в Україні Афтаєв служив у військовій частині 21222 - а це «Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї» у місті Пенза. А до служби в армії він закінчив «Саратовский военный институт биологической и химической безопасности».

Таким чином, отримані документи можуть свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: війна хімікати російські окупанти атака
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх