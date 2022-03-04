На Чернігівщині окупанти обіцяють розстріляти селище артилерією, якщо воно не здасться

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 740

Терор і мародерство: у прикордонні Чернігівщини загарбник нав’язує окупаційний режим, про це інформує Державна прикордонна служба України.

У прикордонному селищі Ріпки загарбники захопили місцевий відділ поліції, застреливши при в’їзді в населений пункт беззбройного місцевого жителя.

Ворожі солдати уже відібрали в місцевих трактор, вантажівку КамАЗ, розграбували два продовольчі магазини. Вночі з 3 на 4 березня техніка агресора їздила вулицями і прожекторами засліплювала вікна жителів.

За навною інформацією, на загальний збір містян, який відбувся біля Ріпкинської Свято-Миколаївської церкви, прибула колона військової техніки з позначкою «О». Представник загарбників, який назвався полковником поліції, почав диктувати людям свої порядки. У разі непокори погрожував застосувати силу, аж до розстрілу селища артилерією. Вимагав віддати усю вантажну техніку та проголосив комендантську годину. Представник загарбників заборонив місцевим збиратися, знімати військову техніку, наближатися до поліцейського відділку.

Містяни на пропозиції загарбників не приставали, співали гімн і виказували свою патріотичну позицію. Вони показували зайдам фото та відео з мережі, як ворога зустрічає українське військо. На це інтервенти заперечували, буцімто втрати в них значно менші.

Особа, яка назвалася полковником поліції, сказала, що доповість керівництву про несприйняття місцевим населенням окупації. Натомість почав перемовини з жителем міста, який до 2010 року був начальником поліції Ріпок. Містяни вказаній особі жодних владних чи переговорних повноважень не делегували.