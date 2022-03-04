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За тиждень повномасштабної війни з Росією Зеленський пережив як мінімум три спроби замаху

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 241

 

Замахи зірвалися через дії співробітників ФСБ, які виступають проти війни

За тиждень повномасштабної війни з Росією Президент Володимир Зеленський пережив як мінімум три спроби замаху, пише The Times.

За даними видання, із завданням убити президента України було відправлено два угруповання — найманці ПВК Вагнера та кадировський спецназ. Замахи зірвалися через дії співробітників ФСБ, які виступають проти війни.

Джерело, близьке до «Вагнера», підтвердило виданню, що вони зазнали втрат під час замахів на Зеленського.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: президент Зеленский замах на вбивство війна
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