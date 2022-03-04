Обережно – фейки! Ворог посилює психологічно-інформаційну війну проти українців

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 62

РНБО та ГУР Міноборони попереджають українців про масове вкидання ворогом фейків в інформаційний простір Україні з метою викликати паніку, деморалізувати людей та зламати опір окупантам

Українська розвідка попереджає, що ворог готує масоване вкидання фейків в інформпростір України. За інформацією ГУР МО України найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти нашої держави.

Не виконавши завдання із військового бліцкригу РФ переходить до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України. Водночас російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

- Закликаємо українців бути пильними, вірити у Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел!, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

А Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає що пропагандистська машина окупантів «розганяє» фейк про те, що західні партнери нібито налякалися та кинули Україну напризволяще.

- Це цинічний фейк ворожих пропагандистів, покликаний деморалізувати українців та зламати наш могутній опір російській навалі! Зараз весь світ об’єднаний як ніколи! Нам передають зброю, боєприпаси, літаки, фінансову допомогу! І все це - реальні дії, які бачать всі! Не вірте фейкам! Не дозволяйте ворогу сіяти паніку! Ми сильні! Ми непереможні! Все буде Україна! Здолаємо #інфотерор разом!, - йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Як повідомляють із Дніпра п місцевим соцмережам активно «розганяють» панічну інформацію про військовий шпиталь, де нібито величезна кількість поранених та проблеми із медикаментами та кров’ю. На сторінці Військово-медичного центру Східного регіону у Фейсбуці спростовують ці фейки та пояснюють:

УВАГА! ЧЕРГОВИЙ ФЕЙК! Офіційно повідомляємо Препарати крові ми отримуємо централізовано, пунктів відбору донорської крові у нашому закладі не має. Поранені та медичний персонал забезпечений всіма необхідними медичними препаратами, продуктами харчування, одягом, тощо. Вся необхідна інформація по потребам поширюється лише на нашій офіційній сторінці. Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел! І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!



