2 березня у бойових діях загинув Юрій Лисенко з Миргородщини

2 березня у бойових діях при обороні Бердянська загинув наш земляк, військовослужбовець 26 артилерійської бригади Юрій Юрійович Лисенко – Герой, який мужньо захищав Україну і кожного з нас від російських убивць. Як повідомила Лохвицька міська рада, йому мало б виповнитися 34 роки.
Народився Юрій 20 травня 1988 року у Васильках Миргородського району. У рідному селі навчався у школі. У 2007 році закінчив Червонозаводський технологічний технікум Полтавської ПДАА. Працював на різних підприємствах, але вирішив присвятити себе захисту України.
Спочатку уклав контракт на 3 роки, у квітні 2021 року його продовжив.
Прощання з Юрієм Лисенком відбулося сьогодні, 4 березня, о 13.00 годині на Васильківському кладовищі.
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