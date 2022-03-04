2 березня у бойових діях загинув Юрій Лисенко з Миргородщини

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2 березня у бойових діях при обороні Бердянська загинув наш земляк, військовослужбовець 26 артилерійської бригади Юрій Юрійович Лисенко – Герой, який мужньо захищав Україну і кожного з нас від російських убивць. Як повідомила Лохвицька міська рада, йому мало б виповнитися 34 роки.

Народився Юрій 20 травня 1988 року у Васильках Миргородського району. У рідному селі навчався у школі. У 2007 році закінчив Червонозаводський технологічний технікум Полтавської ПДАА. Працював на різних підприємствах, але вирішив присвятити себе захисту України.

Спочатку уклав контракт на 3 роки, у квітні 2021 року його продовжив.

Сьогодні разом з батьками, дружиною та донькою Вікторією плаче вся наша громада! Дякуємо батькові і матері за те, що виховали такого мужнього сина! У скрутний для України і кожного з нас час він закривав грудьми кожного з нас! Немає і не буде прощення російським убивцям Пам'ять про Юрія навіки буде в наших серцях. Герої не вмирають, вони продовжують боронити нас з небес! Слава Україні! - йдеться у повідомленні.

Прощання з Юрієм Лисенком відбулося сьогодні, 4 березня, о 13.00 годині на Васильківському кладовищі.