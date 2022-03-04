Російське командування використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує резерву – РНБО

Українські військові і сили ТРО перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення Києва та Харкова.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов:

Українські військові і сили ТРО перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей

російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву.

російські війська зазнають втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил.

Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.

Все це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування Путіним методів неприховано терористичних.

Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення насамперед російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл.