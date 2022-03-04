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Російське командування використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує резерву – РНБО

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 579

 

У РНБО розповіли про ситуацію щодо російського вторгнення в Україну

Українські військові і сили ТРО перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення Києва та Харкова.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов: 

Українські військові і сили ТРО перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей

російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву.

російські війська зазнають втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил.

Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах.

Все це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування Путіним методів неприховано терористичних.

Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення насамперед російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 березня. Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од.,

бойових броньованих машин ‒ 939 од.,

артилерійських систем –105 од.,

РСЗВ - 50 од.,

засоби ППО - 18 од.,

літаків – 33 од. (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од.,

автомобільної техніки - 404 од.,

легкі швидкісні катери - 2 од.,

цистерн з ППМ – 60 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 од.,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти ЗСУ
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