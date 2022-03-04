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За дев'ять діб війни до Кременчука звернулися 3025 перелеленців

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 447

 

За попередню добу – 1536 людей

За попередню добу щодо надання тимчасового житла у центр тимчасового перебування «Кременчук» на вулиці Маяковського, 7 звернулися 1536 людей. Як повідомила віцемерка Ольга Усанова, їх розселили у гуртожитки, лікарні, спортивні заклади, школи.

Всього більше 20 закладів різних форм власності надають свої приміщення для тимчасового прихистку переселенців. За дев'ять діб війни до Кременчука звернулися 3025 осіб для тимчасового розселення.

Кременчужани об‘єдналися, щоб допомогти людям, які шукають прихистку від ворожих обстрілів. Зараз величезний потік людей їде з Харкова, який безжально обстрілюється та руйнується, у більш безпечні місця. Кременчужани їх зустрічають, дають прихисток, годують, допомагають усим, чим можуть.

Щиро захоплююся нашими працівниками та волонтерами, які цілодобово чергують у центрі тимчасового розміщення «Кременчук», підприємцями, які організували гаряче харчування, психологами, які надають першу допомогу, усіма кременчужанами, які допомагають, чим можуть. Таких людей не подолати! - написала Усанова у фейсбуці.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна переселенці біженці допомога
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