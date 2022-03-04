За дев'ять діб війни до Кременчука звернулися 3025 перелеленців

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 447

За попередню добу щодо надання тимчасового житла у центр тимчасового перебування «Кременчук» на вулиці Маяковського, 7 звернулися 1536 людей. Як повідомила віцемерка Ольга Усанова, їх розселили у гуртожитки, лікарні, спортивні заклади, школи.

Всього більше 20 закладів різних форм власності надають свої приміщення для тимчасового прихистку переселенців. За дев'ять діб війни до Кременчука звернулися 3025 осіб для тимчасового розселення.