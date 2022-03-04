Наслідки захоплення ЗАЕС важко передбачити, потрібне негайне втручання МАГАТЕ

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Зафіксовано попадання в перший енергоблок станції, що перебуває в ремонті. Про це стало відомо з повідомлення керівника ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.

- Наслідки захоплення ЗАЕС важко передбачити. Потрібне негайне втручання МАГАТЕ та країн – членів ядерного клубу, – повідомив керівник «Енергоатому».

По інформації Петра Котіна, під час обстрілу було зафіксовано попадання в перший енергоблок станції, що перебуває в ремонті, та вщент розбито корпус А учбово-тренувального комплексу. Також окупанти поцілили до «брудної естакади». Тривалий час вони не допускали бригади пожежників для гасіння пожежі у тренувальному центрі.

Через високі ризики пошкодження атомних установок другий та третій енергоблоки перевели у безпечний холодний стан. Наразі в роботі залишається четвертий енергоблок, який вночі був на максимальній відстані від зони обстрілу.

- Станом на 9:00 4 березня персонал станції був допущений до роботи, однак майже добу працював на майданчику, тож виснажений фізично і морально. Треба щоб на роботу вийшла інша зміна. Керівництво станції перебувало під дулами автоматів, є загиблі та поранені”, - повідомив керівник «Енергоатома».

Також повідомляється, що контроль з боку експлуатуючої організації за ядерною та радіаційною обстановкою на станції відсутній. Як пояснив Котін, найбільшою загрозою є ядерний матеріал, який зберігається у шести ядерних реакторах станції та в приреакторних басейнах витримки. Також у сховищі відпрацьованого палива на майданчику АЕС розташовані близько 150 контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом. Враховуючи, що на такому технічно складному об’єкті, як атомна станція, перебувають ядерні терористи, які не вміють безпечно поводитися з ядерним матеріалом, небезпека загрожує не тільки усьому регіону, а й цілому світові.

- Ситуація реально потребує негайного втручання, вживання найжорсткіших заходів, зокрема й з боку НАТО та країн – власників ядерної зброї, – заявив керівник «Енергоатому».

Із шести енергоблоків Запорізької АЕС зараз працює лише один. Даних про витік радіації через нічний обстріл російських окупантів немає, хоч один зі снарядів влучив у споруду енергоблоку.

Місто Енергодар, який учора атакували окупанти, залишається без опалення через пошкодження теплотраси під час обстрілів. Російських військових на вулицях міста наразі немає, заявив уранці 4 березня мер міста Дмитро Орлов.

- Щодо ситуації у самому місті. Зараз на вулицях тихо, чужинців не помічено. Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому. Але у зв'язку із вкрай напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома, - сказав він.

Водночас майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації, звітує Державна інспекція ядерного регулювання України.

- Оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їхня експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації, - ідеться у повідомленні.

Станом на ранок радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.

- Адмінкорпус ЗАЕС та прохідна на станцію – під контролем окупантів. Персонал станції продовжує працювати на енергоблоках, забезпечуючи стабільну експлуатацію ядерних установок. На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції, - повідомляє «Енергоатом».