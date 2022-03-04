Наслідки захоплення ЗАЕС важко передбачити, потрібне негайне втручання МАГАТЕ

Зафіксовано попадання в перший енергоблок станції, що перебуває в ремонті. Про це стало відомо з повідомлення керівника ДП «НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна.
По інформації Петра Котіна, під час обстрілу було зафіксовано попадання в перший енергоблок станції, що перебуває в ремонті, та вщент розбито корпус А учбово-тренувального комплексу. Також окупанти поцілили до «брудної естакади». Тривалий час вони не допускали бригади пожежників для гасіння пожежі у тренувальному центрі.
Через високі ризики пошкодження атомних установок другий та третій енергоблоки перевели у безпечний холодний стан. Наразі в роботі залишається четвертий енергоблок, який вночі був на максимальній відстані від зони обстрілу.
Також повідомляється, що контроль з боку експлуатуючої організації за ядерною та радіаційною обстановкою на станції відсутній. Як пояснив Котін, найбільшою загрозою є ядерний матеріал, який зберігається у шести ядерних реакторах станції та в приреакторних басейнах витримки. Також у сховищі відпрацьованого палива на майданчику АЕС розташовані близько 150 контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом. Враховуючи, що на такому технічно складному об’єкті, як атомна станція, перебувають ядерні терористи, які не вміють безпечно поводитися з ядерним матеріалом, небезпека загрожує не тільки усьому регіону, а й цілому світові.
Із шести енергоблоків Запорізької АЕС зараз працює лише один. Даних про витік радіації через нічний обстріл російських окупантів немає, хоч один зі снарядів влучив у споруду енергоблоку.
Місто Енергодар, який учора атакували окупанти, залишається без опалення через пошкодження теплотраси під час обстрілів. Російських військових на вулицях міста наразі немає, заявив уранці 4 березня мер міста Дмитро Орлов.
Водночас майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації, звітує Державна інспекція ядерного регулювання України.
Станом на ранок радіаційний фон на території Запорізької області лишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.
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