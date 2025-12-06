ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини, Бізнес/Робота, Війна

У Кременчуці пенсіонер отримав вирок за роботу для компаній РФ

Сьогодні, 13:10

Суд дав 3 роки ув’язнення, але звільнив від відбування з іспитовим строком

3 грудня Крюківський районний суд Кременчука визнав винним пенсіонера, уродженця Сіверська Донецької області, у колабораційній діяльності — провадженні господарської діяльності у взаємодії з Росією. Чоловіка судили за ч.4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. 

У вироку йдеться, що з серпня 2022 року по 4 березня 2025 року обвинувачений на території України дистанційно виконував проєктно-технічні, експлуатаційні та пусконалагоджувальні роботи для підприємств паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації. 

Він отримував технічні завдання, креслення, стандарти та іншу службову документацію через хмарні сховища та месенджери від представників російських компаній і невстановлених співучасників. На основі цих даних чоловік виготовляв інструкції, схеми, пояснювальні записки й інші електронні документи та передавав їх назад російським замовникам електронною поштою або через файлові сервіси.

У своїй роботі він співпрацював одразу з кількома великими компаніями-замовниками з РФ, серед яких:

  • ПАТ «ГМК «Норильский Никель» — підприємство, що забезпечує металургійну продукцію для військово-промислового комплексу РФ;
  • АО (АТ — ред.) «Газпромнефть-МНПЗ» (Московський НПЗ), що входить до структури ПАТ «Газпром нефть»;
  • АО «Газпромнефть-ОНПЗ» — Омський нафтопереробний завод;
  • ООО (ТОВ — ред.) «Иркутская нефтяная компания» — виробник нафти та газоконденсату;
  • ООО «Иркутский Завод Полимеров» — підприємство хімічної галузі;
  • Ильский НПЗ ім. А. А. Шамара (ООО «КНГК-ИНПЗ») — нафтопереробний комплекс у Краснодарському краї РФ.

Окремо суд встановив, що обвинувачений працював через російське підприємство-посередник ООО «ТехИнновации», створене працівниками українського ПрАТ «Сєвєродонецький Оргхім» ще до початку повномасштабного вторгнення. Через цю структуру здійснювалися передача технічних матеріалів та фінансові розрахунки.

За виконані роботи чоловік отримував оплату на власні банківські картки. У суді він повністю визнав вину, висловив каяття та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті.

Суд призначив йому 3 роки позбавлення волі з додатковим покаранням — 10 років заборони займатися діяльністю з виготовлення та цифровізації паспортно-технічної документації для об’єктів. Водночас на підставі ст. 75 КК України його звільнили від відбування основного покарання з випробувальним строком 1 рік.

Нагадаємо, кременчуцькі нафтові фірми та підприємства підозрювали у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.

Автор: Телеграф Джерело фото: GettyImages
Теги: нафта співпраця з росіянами
Вверх