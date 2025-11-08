У Кременчуці було чутно вибухи: на місто летіла група ракет — ПС (доповнено)

Сьогодні, 06:46 Переглядів: 4 455

У Повітряних силах попереджали про рух групи ракет у бік Кременчука та безпілотників у Полтавській області

Вранці 8 листопада у Кременчуці було чутно вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

У Повітряних силах попереджали про рух групи ракет у бік Кременчука та безпілотників у Полтавській області.

Доповнено:

У деяких мікрорайонах міста зникло електро- і водопостачання. Про це повідомляють місцеві жителі.

Доповнено:

У ніч на 8 листопада російські війська завдали масованого удару по Полтавській області, цілячи в об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків керівника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Внаслідок атаки травмована одна людина, їй надають медичну допомогу.

У Кременчуцькій громаді відсутнє електропостачання, вода та частково опалення. Для населення організовують підвезення води, повідомили в ОВА.

Як повідомляють у міській раді Горішніх Плавнів, росіяни вдарили по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури у громаді. Місто переходить у режим надзвичайної ситуації.

На Полтавщині через обстріл росіян діє спеціальний графік аварійних відключень. Як розповіли в «Укрзалізниці», через пошкодження залізниці на Полтавщині змінили маршрути поїздів і скасували кілька рейсів.

Додамо, що вночі у Кременчуцькому районі місцеві жителі також чули вибухи. Військові також попереджали про атаку росіян ракетами «Кинджал».