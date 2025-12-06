Родини кременчуцьких військових Городового та Ярцева отримали подяки командування

5 грудня під час сесії міської ради близькі кременчуцьких військових Олександра Городового та Дмитра Ярцева отримали подяки військового командування. Обох захисників відзначили за мужність, дисциплінованість та участь у обороні України проти РФ. Про це пише Кременчуцька міськрада.

Відзнаки отримали дружина Олександра Городового та мати Дмитра Ярцева.

У зверненні наголошується, що саме такі воїни наближають спільну перемогу України та дають віру в майбутнє: «Дякуємо за справжніх Воїнів. Ви маєте ким пишатися! Слава Україні! Героям слава!».

