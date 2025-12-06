Україна відзначає День Збройних сил

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил — державне свято, встановлене Верховною Радою у 1993 році. Дата обрана на честь ухвалення 6 грудня 1991 року Закону «Про Збройні сили України», який визначив структуру та завдання національного війська.

Після проголошення Незалежності Україна успадкувала одне з найбільших військових угруповань Європи, яке потребувало реформування й адаптації до нових умов безпеки. Перелом у розвитку армії настав у 2014 році після окупації Криму та початку бойових дій на сході: тоді ЗСУ розпочали модернізацію, оновлення підготовки, поглиблення співпраці з країнами НАТО.

Сьогодні Збройні сили України включають Сухопутні війська, Повітряні та Військово-морські сили, Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, тероборону, сили безпілотних систем та інші компоненти оборони. Усі вони продовжують захищати суверенітет і територіальну цілісність України під час повномасштабної війни з Росією.