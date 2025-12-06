Суд відправив під варту підозрюваного в розбої у Мозоліївці

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 261

Глобинський районний суд обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у розбої в Мозоліївці. Суд призначив тримання під вартою без визначення розміру застави. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 6 грудня.

За даними слідчих, напад стався 4 грудня близько 21.00 у місцевому магазині. Чоловік у масці приставив до шиї продавчині металевий предмет, забрав з каси 4 тис. грн та відібрав її мобільний телефон. Після цього втік.

Правоохоронці затримали підозрюваного за кілька годин. За даними слідства, він раніше вже був засуджений за розбій та неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Йому інкримінують ч.4 ст. 187 КК України — розбій, учинений в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, як раніше розповідали очевидці, продавчиня саме зачиняла магазин, коли ззаду до неї підійшов чоловік. Погрожуючи, він вимагав, аби вона віддала йому «касу». 60-річна жінка не погодилась і штовхнула нападника — зав’язалась боротьба, в ході якої жінка упала. Чоловік забрав гроші з каси та телефон, після чого втік.

Жінка звернулася до поліції. Відомо, що нападник був у балаклаві, проте жінка його впізнала. Він не є місцевим, але мешкає у Мозоліївці.