Кременчуцьких нафтовиків підозрюють у співпраці з Росією та Білоруссю: деталі схеми

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 2 252

Правоохоронці вказали, що імпорт здійснювався через ряд європейських компаній, серед яких Preterm s.r.o. (Словаччина), компанія LEKI TRAIDE COMPANY s.r.o. (Чехія), компанія SIA EURO ENERGO COMPANY (Латвія)

Правоохоронці підозрюють кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ. Про це стало відомо з ухвали Київського районного суду Полтави.

Відомо, що у групу підозрюваних увійшли: товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Аллюр Оіл», «Азарес», «ТД Кременчук», «Атлантік 2020», «Нафтогазоіл», «Стандарт Оіл Компані», «Оіл Енерджи Плюс», «Афіна-М» та «Інтерего». Ці кременчуцькі нафтові компанії очолюють і керують люди, що є близькими родичами або знайомими засновника і директора низки компаній, що зокрема, пов’язані з нафтовою промисловістю Кременчука, Віталія Марченка.

Правоохоронці вказали, що імпорт здійснювався через ряд європейських компаній, серед яких Preterm s.r.o. (Словаччина), компанія LEKI TRAIDE COMPANY s.r.o. (Чехія), компанія SIA EURO ENERGO COMPANY (Латвія).

Раніше у Радіо Свобода писали, що українські компанії постачали паливо з Латвії та Естонії під виглядом литовського палива, однак, згідно з опублікованими судовими рішеннями в Україні, воно могло бути російського чи білоруського виробництва.

В Україні (частіше всього в прикордонних з білоруськими регіонами) стали створюватися невеликі компанії, які займалися не тільки оптовою торгівлею, але й посередницькою діяльністю на паливному ринку, а інші почали терміново переорієнтувати сферу своєї діяльності.

Станом на 2 квітня 2024 року всього в Україні зареєстровано майже 14 тисяч підприємств, основною діяльністю яких є оптова торгівля нафтопродуктами.

Часто вони купували паливо у компаній-посередників у Литві, Латвії, Естонії та на Кіпрі, які ніколи не займалися нафтопереробкою. Серед найчастіших партнерів-посередників українських компаній була і латвійська SIA EURO ENERGO COMPANY, з якою співпрацювали кременчуцькі нафтовики.

Нагадаємо, підприємця Віталія Марченка підозрюють в створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка — цих підприємців слідчі також підозрюють у незаконній діяльності.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Зазначимо, що деякі з цих ТОВ раніше вже фігурували у матеріал «Кременчуцького Телеграфа» щодо будівництва нового підприємства, більш відомого серед населення як мініНПЗ. Зокрема, «Азарес» і «Торговий Дім Кременчук» були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу.

Вплив «нафтового лобі» у будівництві заводу. У Кременчуці розглянули скарги до генерального плану міста

Створена група підприємців мала реалізовувати пально-мастильні матеріали за готівку без відображення таких операцій в податковій звітності й не реєструвати податкові накладні щодо операції з постачання нафтопродуктів в адресу контрагентів-покупців.

Цьогоріч у липні у кременчужанина Віталія Марченка пройшли обшуки. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили джерела у правоохоронних органах. За наявною інформацією, обшуки відбулися в рамках розслідування кримінального провадження щодо мінімізації сплати податків.