У Кременчуці затримали чоловіка, який намагався позбутися пакетів з наркотиками

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 86

На вулиці Троїцькій у Кременчуці патрульні помітили чоловіка, який при наближенні інспекторів викинув на землю три zip-пакети з речовиною, ймовірно наркотичною. Чоловік заперечував свою причетність до пакетів. Про це 21 жовтня повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

На місце події викликали слідчих для проведення подальших дій.