У Кременчуці затримали чоловіка, який намагався позбутися пакетів з наркотиками

На вулиці Троїцькій у Кременчуці патрульні помітили чоловіка, який при наближенні інспекторів викинув на землю три zip-пакети з речовиною, ймовірно наркотичною. Чоловік заперечував свою причетність до пакетів. Про це 21 жовтня повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
На місце події викликали слідчих для проведення подальших дій.
Патрульні також нагадують, що якщо ви стали свідком зберігання чи розповсюдження наркотичних речовин, ви можете скористатися анонімним чат-ботом Drughunters.
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