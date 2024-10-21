Завтра у Кременчуці попрощаються із загиблим захисником України Артемом Братком

11 жовтня, героїчно загинув Артем Братко, захищаючи територіальну цілісність України від військової агресії Російської Федерації. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення Кременчука. Артем був вірним сином, люблячим батьком та відданим захисником Батьківщини.
Прощання із загиблим відбудеться 22 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Артема Братка.
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