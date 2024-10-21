У Миргороді вантажівка збила велосипедистку – травмовану жінку госпіталізували

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21 жовтня, близько 8.20 у Миргороді вантажний Fiat Dukato, під керуванням 26-річного місцевого чоловіка, зіткнувся із велосипедом, яким керувала 59-річна жінка. Унаслідок ДТП велосипедистку з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

Поліція Полтавщини встановлює причини та обставини ДТП.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції Миргородщини відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11 жовтня у Горішніх Плавнях автомобіль Nissan збив 65-річну велосипедистку - жінку госпіталізували.

А нещодавно у Малій Кохнівці під Кременчуком автівка збила велосипедиста — чоловік загинув на місці ДТП.