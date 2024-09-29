У Малій Кохнівці під Кременчуком автівка збила велосипедиста – чоловік загинув на місці ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 вересня близько 19.20 в селі Мала Кохнівка Кременчуцького району.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Kia Sportage, під керуванням місцевого 68-річного чоловіка, здійснив наїзд на електровелосипед, під керуванням 74-річного чоловіка. Від отриманих травм водій електовелосипеда помер на місці ДТП.
За даним фактом слідчим підрозділом обласного управління поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини ДТП з‘ясовує слідство.
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