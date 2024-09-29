У Малій Кохнівці під Кременчуком автівка збила велосипедиста – чоловік загинув на місці ДТП

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 390 Коментарів: 1

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 вересня близько 19.20 в селі Мала Кохнівка Кременчуцького району.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Kia Sportage, під керуванням місцевого 68-річного чоловіка, здійснив наїзд на електровелосипед, під керуванням 74-річного чоловіка. Від отриманих травм водій електовелосипеда помер на місці ДТП.

За даним фактом слідчим підрозділом обласного управління поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з‘ясовує слідство.