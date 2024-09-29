Мінімальний розмір допомоги по безробіттю зросте до 3000 грн: хто може розраховувати на підтримку

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 274

З 1-го жовтня 2024 року мінімальний розмір допомоги по безробіттю буде підвищено на 500 грн – з 2500 до 3000 грн.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Таке рішення було ухвалене на засіданні Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України.

Підвищення допомоги стосуватиметься лише тих людей, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Однак для людей, які не мають достатнього страхового стажу, розмір допомоги залишиться на рівні 1500 грн.

Також важливо зазначити, що під час дії воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю обмежується 90 днями, а особам передпенсійного віку – не більше 360 календарних днів.

Раніше ж тривалість виплати допомоги по безробіттю застрахованим особам не перевищувала 360 календарних днів, а особам передпенсійного віку – не більше 720 календарних днів.