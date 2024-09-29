Як доглядати хвойні рослини восени

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 191

Восени хвойним рослинам потрібно забезпечити правильний догляд, щоб вони навесні потішили вас своєю красою

Деякі види хвойних рослин особливо схильні до грибкових захворювань, внаслідок чого у них жовтіють гілочки.

Щоб цього не сталося, восени необхідно почистити рослини від старої хвої та опалого листя, а також прибрати з-під гілок засохлу траву і опале листя. Для додаткового захисту необхідно обприскати рослини фунгіцидом.

Восени необхідно добре полити хвойні рослини. В кінці вересня на початку жовтня потрібно вилити 5-7 відер води під кожну велику рослину. Такий полив особливо необхідний посадкам, зробленим у цьому та минулому сезонах.

Крім цього, обов’язково потрібно пролити водою крону: це розкриває продихи на хвої, внаслідок чого всі біологічні процеси протікають набагато інтенсивніше.

Восени хвойні потрібно підживлювати добривом. Вносити його найкраще не пізніше ніж за місяць до перших заморозків. Так ви отримаєте максимальну користь від добрива і не ризикуєте пошкодити кореневу систему чи молоді пагони.

Розподіляти гранули потрібно по вологому ґрунту під усією поверхнею крони, уникаючи ділянки біля основи стовбура. Після цього розпушити землю, змішуючи добрива з ґрунтом і рясно пролити водою.

Не забувайте про мульчування. Мульчувати хвойні рослини можна за допомогою торфу, компосту, опалого листя, сіна, хвої.

Шар повинен бути досить щільним, так він краще зберігатиме тепло, проте захоплюватися не варто, адже кроні потрібна вентиляція. Товщину шару мульчі має бути 5-7 см.

Щоб запобігти пошкодженню рослин через сніг або крижаний дощ, обережно стягніть гілки за допомогою мотузки або шпагату. Так ви зменшите площу рослини і, відповідно, кількість снігу на ній.