Сьогодні, 29 вересня, у Кременчуці відзначають День міста

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 764

Наразі тисячі кременчужан так само, як і 80 років тому, зі зброєю в руках на фронті захищають України від загарбників

Сьогодні, 29 вересня, у Кременчуці відзначають День міста. Ця дата пов’язана з Другою світовою війною – 29 вересня 1943 року Кременчук звільнили від нацистських загарбників.

Під час повномасштабної війни цей день не відзначається багатолюдними святковими заходами.

Проте, кременчужани пам’ятають про це свято і шанують героїв, які боролися проти імперії зла під час Другої світової війни.

Наразі, тисячі кременчужан так само як і 80 років тому, теж борються проти нової імперії зла - зі зброєю в руках на фронті захищають Україну тепер вже від російських загарбників. Багато з них пожертвували своїм життям, щоб наша Україна, а з нею і Кременчук, були вільними та незалежними.

З Днем міста кременчужан привітав міський голова Віталій Малецький.

«Кременчуцький Телеграф» вітає усіх містян з Днем Кременчука!