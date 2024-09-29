Як правильно зберігати моркву, щоб їсти навіть навесні

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 163

Зберігання моркви — не проста справа. Щоб вона зберігалася всю зиму, потрібно вчасно її зібрати, правильно підготувати до зберігання

Перед тим, як викопувати моркву, не можна її поливати. Інакше вона не буде соковитою.

Краще викопуйте її ввечері, бо за день коренеплоди накопичують цукор, а вночі його витрачають.

Після збирання коренеплоди потрібно висушити на свіжому повітрі протягом 2-3 годин.

Після просушування зрізати бадилля. Бажано видалити тонкі кінчики коренеплодів, адже часто саме з них починається гниття.

Перевірте коренеплоди на наявність механічних пошкоджень, хвороб та шкідників, тому що одна пошкоджена морква здатна заразити решту.

Рекомендується відсортувати моркву за розміром плодів. В першу чергу краще з'їсти найдрібнішу моркву, потім середню і в кінці — велику.

Перед закладанням на зберігання, моркву переносять до прохолодного приміщення з температурою повітря +10...+14°C на 7-10 днів.

Тару для зберігання треба очистити, продезінфікувати та прибрати старі овочі, які можуть стати джерелом додаткових проблем.

Зберігання моркви в піску - оптимальний метод зберігання. Пісок не дає моркви зів'янути, затримує розвиток гнилі та підтримує постійну температуру в сховищі.

Для зберігання потрібні пісок, вода і ящики. Пісок необхідно зволожити в пропорції 1 л води на відро піску, висипати мокрий пісок до ящика шаром 3-5 см, зверху розкласти моркву, присипати шаром піску і знову викласти моркву. І так продовжувати до заповнення ящика.

Зберігати моркву можна в поліетиленових пакетах. Наповніть щільно пакети морквою та залиште незакритими у прохолодному місці. Якщо пакет закрити, моркві не буде чим "дихати", і овочі пропадуть. Якщо в пакеті з'явиться конденсат, це означає, що в погребі дуже висока вологість. Щоб позбутися конденсату, навколо мішків розкладають вапно.

Моркву в підвалі можна зберігати в каструлях. Коренеплоди компактно покласти до емальованих каструль та зверху накрити серветкою або кришкою. Таким чином моркву можна зберігати у підвалі до весни, але бажано періодично перебирати її, щоб там не з'явилися шкідники або інфекція.