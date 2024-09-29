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З 1-го жовтня в Україні змінюються правила карткових переказів — ліміт у 150 000 гривень на місяць

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 125

 

Ліміти не застосовуватимуться для рахунків волонтерів

Вже з 1 жовтня 2024 року почнуть діяти нові обмеження на перекази між картками фізичних осіб (P2P-перекази). Про рішення тимчасово, на півроку, встановити ліміт у 150 000 грн на місяць для P2P-переказів Національний банк України оголосив наприкінці літа, оприлюднивши постанову Правління НБУ від 27 серпня 2024 року № 102 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18».

Це обмеження стосується лише вихідних переказів на картки інших фізичних осіб за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку. Важливо зазначити, що ліміт не поширюється на вхідні перекази та не обмежує кількість таких операцій.

Які види переказів не обмежуватимуть:

  • перекази коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку;
  • перекази юридичних осіб;
  • операції за реквізитами IBAN;
  • перекази тих осіб, щомісячні доходи яких перевищують суму в 150 000 грн, за умови надання відповідних підтверджень.

Особливу увагу НБУ приділив рахункам волонтерів. Для них ліміти не застосовуватимуться, але банки використовуватимуть спеціальні критерії для ідентифікації волонтерської діяльності. Серед цих критеріїв — офіційна реєстрація, типовість волонтерських зборів для рахунку, наявність офіційних листів про співпрацю та інші.

У разі перевищення встановлених лімітів штрафні санкції не передбачені. Однак банк може вимагати від клієнта документи, що підтверджують джерела походження коштів. Це пов’язано з посиленням заходів фінансового моніторингу, які НБУ впровадив ще у вересні 2023 року. Тоді банки були зобов’язані реагувати на випадки значного перевищення заявленої клієнтом максимальної суми фінансових операцій.

Нові правила покликані забезпечити прозорість фінансових операцій та запобігти можливим зловживанням у сфері грошових переказів. Зокрема, з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

Водночас вони враховують потреби різних категорій користувачів, зокрема волонтерів, діяльність яких часто пов’язана з великими обсягами переказів.

«Дропи» — це люди, які за певну оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як «транзитні» для переказу та «відмивання» незаконних коштів. Масштаби проблеми використання «дропів» оцінити складно через імітацію звичайної поведінки фізичної особи, проте загалом по системі йдеться про десятки тисяч таких рахунків, кажуть в НБУ.

За даними кількох найбільших банків у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з понад 80 тисячами клієнтами на підставі участі у схемах «дропів». Сума та кількість операцій переказів з картки на картку постійно зростає у всіх групах банків. Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік.

Варто зазначити, що за даними НБУ, 98% клієнтів банків здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують 150 000 грн, отже, встановлені обмеження не вплинуть на їхню фінансову активність, а торкнуться лише 2% українців.

ПО ТЕМІ:

НБУ вводить ліміт у 150 000 грн на місяць на перекази коштів між картками

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Автор: Віктор Крук
Теги: НБУ обмеження ліміт перекази картка банки
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