На Полтавщині чоловік під час заготівлі дрів травмувався бензопилою і помер

21 жовтня близько 11.00 у лісі поблизу села Деревки, Котелевської громади, загинув 31-річний місцевий житель, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, чоловік отримав поранення ноги бензопилою під час заготівлі дров. Він помер у кареті швидкої допомоги.
Поліція встановлює причини та обставини трагедії. За цим фактом слідчі вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, нещодавно на Глобинщині на юнака впало дерево, яке він рубав.
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