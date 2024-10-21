На Полтавщині чоловік під час заготівлі дрів травмувався бензопилою і помер

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 386

Поліція встановлює обставини події *Фото ілюстративне

21 жовтня близько 11.00 у лісі поблизу села Деревки, Котелевської громади, загинув 31-річний місцевий житель, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. За попередньою інформацією, чоловік отримав поранення ноги бензопилою під час заготівлі дров. Він помер у кареті швидкої допомоги. Поліція встановлює причини та обставини трагедії. За цим фактом слідчі вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група. Нагадаємо, нещодавно на Глобинщині на юнака впало дерево, яке він рубав.

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