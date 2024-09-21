На Глобинщині на юнака впало дерево, яке він рубав

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20 вересня в селі Балабушині Верби на юнака впало дерево, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Поліціянтів про травмування дитини сповістили медики.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що падіння дерева відбулося під час його спилювання. Юнака доставили до Кременчуцької дитячої лікарні бригадою швидкої допомоги.

Поліція вивчає обставини інциденту.

Нагадаємо, що 16 вересня поблизу Полтави чоловіка вбило гілкою під час обпилювання дерева.