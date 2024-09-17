На Полтавщині чоловіка вбило гілкою під час обпилювання дерева

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 414

Від травм потерпілий загинув на місці

Учора, 16 вересня, близько 14.00 у селі Жуик поблизу Полтави чоловіка вбило гілкою. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 75-річний місцевий машканець обпилював дерево і на нього впала гілка. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, цими вихідними у Полтаві на трьох дітей від вітру впала гілка дерева. Одну дівчинку медики госпіталізували.