На Полтавщині чоловіка вбило гілкою під час обпилювання дерева

Учора, 16 вересня, близько 14.00 у селі Жуик поблизу Полтави чоловіка вбило гілкою. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, 75-річний місцевий машканець обпилював дерево і на нього впала гілка. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі причини та обставини події.
Нагадаємо, цими вихідними у Полтаві на трьох дітей від вітру впала гілка дерева. Одну дівчинку медики госпіталізували.
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