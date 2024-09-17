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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубнах в аварії постраждав неповнолітній мотоцикліст

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 133

 

Підлітка із травмами госпіталізували

Сьогодні, 17 вересня, близько 09.40 у Лубнах сталася дорожньо-трансопртна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, на дорозі зіткнулися мотоцикл та легковий автомобіль Skoda Oktavia. Внаслідок аварії неповнолітнього мотоциклвста із травмами госпіталізували до лікарні.

 

На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі причини та обставини аварії. Рух на дорозі регулють поліцейські патрульної поліції Лубенщини.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині зіткнулися двоє мотоциклістів — обох із травмами ушпиталили.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП поліція мотоцикліст неповнолітній
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