На Полтавщині зіткнулися двоє мотоциклістів — обох із травмами ушпиталили

Учора, 8 вересня, близько 22.00 у селищі Скороходове на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, зіткнулися мотоцикл Honda із 27-річним місцевим водієм та мотоцикл «МТ Дніпро», яким керував 19-річний місцевий житель.
Внаслідок аварії обох мотоциклістів ушпиталили із травмами.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.
Слідчі встановлюють усі причини та обставини події.
Нагадаємо, учора на Кременчуччині зіткнулися мотоцикліст із велосипедистом.
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