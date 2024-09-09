У Недогарках зіткнулися мотоцикліст із велосипедистом — поліція

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Учора, 8 вересня, близько 16.00 у Недогарках на Кременчуччині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 16-річний водій мотоцикла Geon зіткнувся із 65-річним місцевим велосипедистом.

У результаті аварії травмованого велосипедиста госпіталізували до однієї з кременчуцьких лікарень.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Всі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, сьогодні близько 9.00 у Кременчуці під колеса автівки потрапив велосипедист.