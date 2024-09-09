За попередній тиждень у Кременчуці народилися 24 малюки

У перший тиждень осені, із 2 до 8 вересня, у Кременчуці народилися 24 малюки. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Хлопчиків знову народилося більше — 15 проти 9 дівчаток.
У перинатальному центрі на світ з’явилися 17 малюків — 11 хлопчиків та 6 дівчаток. Ще 7 новонароджених — 4 хлопчики та 3 дівчинки — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».
Одна дитина на попередньому тижні народилася у внутрішньо переміщеній родині.
Нагадаємо, у серпні у Кременчуці народилася рекордна кількість малюків із початку року — із 5 до 11 серпня у місті на світ з'явилася 41 дитина.
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