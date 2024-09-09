За попередній тиждень у Кременчуці народилися 24 малюки

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 106

У перший тиждень осені, із 2 до 8 вересня, у Кременчуці народилися 24 малюки. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Хлопчиків знову народилося більше — 15 проти 9 дівчаток.

У перинатальному центрі на світ з’явилися 17 малюків — 11 хлопчиків та 6 дівчаток. Ще 7 новонароджених — 4 хлопчики та 3 дівчинки — народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна».

Одна дитина на попередньому тижні народилася у внутрішньо переміщеній родині.

Нагадаємо, у серпні у Кременчуці народилася рекордна кількість малюків із початку року — із 5 до 11 серпня у місті на світ з'явилася 41 дитина.