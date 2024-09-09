У Кременчуці поліція підозрює підлітка у ножовому пораненні чоловіка

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 176

У Кременчуці 48-річний чоловік отримав ножове поранення, його госпіталізували у тяжкому стані. У вчиненні злочину поліція підозрює 17-річного юнака. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 9 вересня.

Подія сталась 7 вересня, близько 11.30, в одній з квартир на вулиці Героїв Маріуполя. Під час спільного відпочинку між чоловіком і юнаком виник конфлікт.

Нині правоохоронці розглядають питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено до 8 років позбавлення волі, розповіли в поліції.

Нагадаємо, жителя Полтавського району позбавили волі на 8 років за смертельне побиття знайомого