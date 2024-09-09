У Полтаві судитимуть кримінального авторитета та його спільників за вимагання грошей та майна

За півтора року підозрювані вчинили близько 29 злочинних епізодів, а кількість завданих людям збитків сягнула 2 млн грн
У Полтаві перед судом постануть 10 учасників злочинного угрупування на чолі з «кримінальним авторитетом» та їхньою спільницею за підозрою у вимаганні грошей та майна. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними правоохоронців, протягом жовтня 2022 — квітня 2024 років підозрювані знаходили мешканців області із пристойними фінансовими статками та починали їм погрожувати, застосовувати фізичне насилля та психологічний тиск і вимагали зі своїх жертв автомобілі та гроші.
Також учасники банди допомагали знайомим розв'язувати конфліктні питання із конкурентами.
Як повідомляють у прокуратурі, наразі відомо про 29 злочинів, які скоїли чоловіки. Сума збитків, які вони нанесли постраждалим, становить понад 2 млн грн.
Зараз усі учасники банди перебувають під вартою, щодо їхньої спільниці обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Чоловікам інкримінують створення та участь у злочинній організації, крадіжки, незаконне позбавлення волі людей, вимагання чужого майна з погрозою та застосуванням насильства над потерпілими, умисне пошкодження чужого майна та незаконне заволодіння транспортними засобами.
Нагадаємо, затримали підозрюваних у квітні цього року. Деякі із них уже перебували під слідством.
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