Вимагання, поргози та вирішення «проблем» з конкурентами: у Полтаві викрили злочинне угрупування

Сьогодні, 16:15 Переглядів: 313

До банди входили 9 полтавців, на рахунку яких 13 подібних справ

У Полтаві затримали 9 чоловіків, які входили до злочинного угрупування та займалися вимаганням грошей і майна, а також допомагали знайомим «владнати» справи із конкурентами. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляють правоохоронці, керував бандою 39-річний полтавець, «кримінальний авторитет», який уже неодноразово був засуджений за тяжкі злочини. До свого угрупування він залучив іще дев’ятьох полтавців відом від 21-го до 32-х років. Деякі з них також уже перебували під слідством.

Керував організацією чоловік сам. Вона складалася із двох ланок, які очолювали його довірені особи. Між учасниками банди були чітко узгоджені усі дії та встановлені правила поведінки, кожен із них виконував відведену йому роль.

«Заробляли» гроші чоловіки шляхом крадіжок, викрадення автомобілів та вимаганням грошей із погрозами розправи та знищення майна. Діяла банда на території Полтави й області.

Один з епізодів, за яким звинувачуються чоловіки, тягнеться з початку 2024 року. Бандити погрожували розправою полтавцю та вимагали у нього переоформити автомобіль на їхнього представника. Чоловік відмовився, тоді його машину підпалили. І після цього його попередили, що це лише початок проблем.

Загалом правоохоронцям відомо щонайменше про 13 епізодів злочинної діяльності угрупування.

Учора, 10 квітня, правоохоронці у Києві та Полтаві затримали п'ятьох учасників банди на чолі з кримінальним авторитетом. Також учора поліцейські провели 17 обшуків та вилучили дорогі автомобілі, банківські картки, підроблені документи, набори відмичок до замків, зброю, кастети та інше.

Фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 (Вимагання);

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом);

ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 (Крадіжка);

ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна);

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Наразі слідчі вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, учора, 10 квітня, о 15.20 у Кременчуці 27-річного місцевого мешканця невідомі посадили до автомобіля на іноземній реєстрації та відвезли у невідомому напрямку.



