Під Полтавою електричка Харків-Лозова травмувала дівчину

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11 квітня о 14.30 на залізничному переїзді в селищі Залізничників, що в мікрорайоні Климівка біля Полтави, електропотяг сполученням Харків-Лозова травмував 25-річну полтавку. Про інцидент поліції сповістили медики, які госпіталізували потерпілу, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції для з'ясування усіх обставин та причин нещасного випадку.

Нагадаємо, що у лютому у Кременчуці поблизу залізничної станції «Крюків на Дніпрі» поїзд збив чоловіка.