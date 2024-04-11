На Полтавщині поліція знайшла викрадений ВАЗ

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Також встановили особу, причетну до викрадення автівки

На Полтавщині поліція знайшла викрадений ВАЗ. Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, злочин стався 2 квітня близько 00.30 на узбіччі автодороги Хорол-Оржиця.

Євгеній Карпець, начальник Лубенського райвідділу поліції, повідомив, що поліціянтам вдалося не лише знайти автомобіль, але й ідентифікувати особу, ймовірно причетну до злочину. Підозрюваним виявився 24-річний мешканець села Хильківка Хорольської громади.

Чоловікові оголосили про підозру за ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного заволодіння транспортним засобом. Він може зіткнутися з покаранням до 5 років позбавлення волі, якщо його вина буде доведена у суді.

Слідчі продовжують розслідування для з'ясування всіх обставин та мотивів злочину.

Нагадаємо, що 10 квітня у Кременчуці 27-річного місцевого мешканця невідомі посадили до автомобіля на іноземній реєстрації та відвезли у невідомому напрямку. Поліцейські встановили місце перебування зниклого чоловіка, а також осіб, причетних до інциденту.