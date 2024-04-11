Як кременчуцькі нардепи Мовчан та Шаповалов голосували за законопроєкт про мобілізацію

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11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію № 10449. «За» проголосували 283 народні депутати, проти 1, утримались 49.

Згідно з результатами поіменного голосування, обидва кременчуцькі нардепи — Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан — проголосували «за» ухвалення законопроєкту у другому читанні та в цілому. У першому читанні, 7 лютого, обидва нардепи також підтримали цей законопроєкт.

Ось як сьогодні голосували інші депутати з Полтавщини:

Андрій Боблях, «Слуга народу» — за;

Максим Березін, «Слуга народу» — за;

Дмитро Нальотов, «Слуга народу» — за;

Костянтин Касай, «Слуга народу» — за;

Анастасія Ляшенко, «Слуга народу» — відсутня;

Олег Кулініч, «Довіра» — за.

Нагадаємо, що також Рада проголосувала за правку щодо виключення демобілізації із законопроєкту про мобілізацію.