Як кременчуцькі нардепи Мовчан та Шаповалов голосували за законопроєкт про мобілізацію

11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію № 10449. «За» проголосували 283 народні депутати, проти 1, утримались 49.
Згідно з результатами поіменного голосування, обидва кременчуцькі нардепи — Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан — проголосували «за» ухвалення законопроєкту у другому читанні та в цілому. У першому читанні, 7 лютого, обидва нардепи також підтримали цей законопроєкт.
Ось як сьогодні голосували інші депутати з Полтавщини:
Нагадаємо, що також Рада проголосувала за правку щодо виключення демобілізації із законопроєкту про мобілізацію.
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