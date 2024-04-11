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Як кременчуцькі нардепи Мовчан та Шаповалов голосували за законопроєкт про мобілізацію

Сьогодні, 15:26 Переглядів: 0

 

З'явились результати поіменного голосування

11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію № 10449«За» проголосували 283 народні депутати, проти 1, утримались 49.

Згідно з результатами поіменного голосування, обидва кременчуцькі нардепи — Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан — проголосували «за» ухвалення законопроєкту у другому читанні та в цілому. У першому читанні, 7 лютого, обидва нардепи також підтримали цей законопроєкт.

Ось як сьогодні голосували інші депутати з Полтавщини:

  • Андрій Боблях, «Слуга народу» — за;
  • Максим Березін, «Слуга народу» — за;
  • Дмитро Нальотов, «Слуга народу» — за;
  • Костянтин Касай, «Слуга народу» — за;
  • Анастасія Ляшенко, «Слуга народу» — відсутня;
  • Олег Кулініч, «Довіра» — за.

Нагадаємо, що також Рада проголосувала за правку щодо виключення демобілізації із законопроєкту про мобілізацію.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Юрій Шаповалов Олексій Мовчан мобілізація законопроєкт законопроєкт 10449
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