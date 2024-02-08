Як голосували нардепи від Кременчука за урядовий законопроєкт про посилення мобілізації

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 326 Коментарів: 1

Вчора, 7 лютого, оновлений законопроєкт Кабміну про мобілізацію був ухвалений Верховною Радою у першому читанні

Оновлена версія законопроєкту про посилення мобілізації (№10449), який Кабмін вніс до Верховної Ради наприкінці січня, вчора, 7 лютого, був ухвалений Верховною Радою у першому читанні майже без обговорень попри низку зауважень до нього та внесення трьох альтернативних законопроєктів.

Під вечір на порталі Верховної Ради з’явилася інформація щодо ходу пленарних засідань та поіменне голосування народних депутатів за розглянуті законопроєкти.

Розглядаючи урядовий проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (№ 10449) депутати спершу голосували про розгляд цього законопроєкту та трьох альтернативних (№ 10449-1, № 10449-2, № 10449-3) за скороченою процедурою. Це голосування було принциповим, адже давало можливість прискорити розгляд питання.

Обидва кременчуцьких нардепи — Юрій Шаповалов (фракція «За майбутнє») та Олексій Мовчан (фракція «Слуга народу»), підтримали це рішення та проголосували за нього.

А от при поіменному голосуванні за те, щоб прийняти урядовий законопроєкт про посилення мобілізації (№ 10449) за основу, або у першому читанні, народні депутати від Кременчука голосували по різному. Олексій Мовчан підтримав цей законопроєкт та проголосував за це, а Юрій Шаповалов єдиний у своїй депутатській фракції «За майбутнє» за нього не голосував і утримався.

Нагадаємо, що вчора 243 депутати Верховної Ради проголосували за урядовий законопроєкт № 10449 щодо посилення мобілізації у першому читанні.

За підтримку проєкту закону голосували народні депутати від фракцій:

«Слуга народу» — 178

«Платформа за життя та мир» — 17

«За майбутнє» — 7

«Голос» — 3

«Довіра» — 18

«Відновлення України» — 12

Позафракційні — 8

Народні депутати від ЄС та «Батьківщини» за урядовий законопроєкт не голосували.

Очікується, що законопроєкт до кінця лютого може бути ухвалений в цілому.

«Час дорослих рішень»

Міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook прокоментував законопроєкт про мобілізацію, зазначивши, що цих змін чекають сотні тисяч захисників та захисниць на фронті.

Ці зміни, за його словами, також потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобовʼязаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська.

— Ці зміни роблять державу стійкішою, а військо сильнішим в протистоянні з ворогом, — підкреслив міністр.

Рустем Умєров також висловив вдячність Уряду, Генеральному Штабу ЗСУ та усім залученим міністерствам, військовим та іншим державним інституціям, які вели роботу над законопроєктом.

— Попереду підготовка законопроєкту до другого читання. Час змін в інтересах захисників та захисниць настав! Час дорослих рішень! — заявив Рустем Умєров.