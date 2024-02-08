Вчора під Кременчуком горіла дача

Вчора, 7 лютого, о 9.52, у селі Щербаки Омельницької тергромади Кременчуцького району, садовому товаристві «Шляхмашівець» сталася пожежа у дачному будинку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежу загасили об 11.45.
Вогонь знищив: дерев’яні двері та стіл, диван, крісло, вікна, шиферну покрівлю та вживані речі.
Від повного знищення вогнем будинок врятували.
Травмованих та загиблих немає.
На місці працювала 14-а державна пожежно-рятувальна частина.
Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуцькому районі горіла господарська споруда.
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