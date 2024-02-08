Вчора під Кременчуком горіла дача

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 7 лютого, о 9.52, у селі Щербаки Омельницької тергромади Кременчуцького району, садовому товаристві «Шляхмашівець» сталася пожежа у дачному будинку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежу загасили об 11.45.

Вогонь знищив: дерев’яні двері та стіл, диван, крісло, вікна, шиферну покрівлю та вживані речі.

Від повного знищення вогнем будинок врятували.

Травмованих та загиблих немає.

На місці працювала 14-а державна пожежно-рятувальна частина.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуцькому районі горіла господарська споруда.