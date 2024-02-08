Минулого тижня до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася жінка, яку обурила поведінка зоозахисників та власниці притулку «Кременчуцькі хвостики». Син пані Тетяни взяв тварину у притулку, а коли перестав відповідати на дзвінки та повідомлення власниці, чоловіка вистежили та забрали собаку прямо з квартири, стверджує жінка. Відео у якому фігурує чоловік, з підписом: «Ми помилилися! Ми віддали тварину не в ті руки!», — облетіло соціальні мережі. Як коментують ситуацію різні сторони конфлікту та правоохоронці, читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».
Розповідь Максима та його мами
Пані Тетяна, яка звернулася до редакції «Кременчуцького Телеграфа», розповідає, що наприкінці січня її син вирішив обзавестися компанією домашньої тварини. За словами жінки, син любить собак з дитинства. От і зараз вирішив звернутися до притулку, щоб знайти собі чотирилапого друга. Тварину обрав через соціальні мережі притулку «Кременчуцькі хвостики», зідзвонився з власницею та домовився про зустріч, каже жінка.
— У мого сина була собака Найда, але вона виросла, їй стало затісно у квартирі, і він віддав її другу у приватний сектор. Разом з дружиною він теж виховував невеликого собаку породи чихуахуа. Син зараз проживає непростий період у особистому житті, наразі живе сам, тож вирішив взяти собі собачку. Він їх дуже любить. Забрав собаку з притулку, гуляв з нею, годував, доглядав. У тварини щось було з лапами, вона погано на них стояла. Він викупав тварину. Собака почала краще почуватися, — говорить Тетяна.
Згодом жінці почали телефонувати знайомі та розповідати, що у соціальних мережах сторінки притулку «Кременчуцькі хвостики» та інших спільнотах міста з’явився пост, у якому фігурує її син.
— Мені почали телефонувати знайомі, що з’явився пост, де власниця притулку розповідає, як віддала собаку не в ті руки. Як рятувала її від мого сина, хоча він нічого поганого не зробив, — констатує жінка.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з Максимом, який власне і став «героєм» публікацій притулку. За словами чоловіка, вирішив взяти тваринку, бо мав собак раніше, любить тварин. Чоловік згадує, обрав собі тварину через соціальні мережі притулку, уподобав собаку з кличкою Фанта та поїхав забирати.
— Я приїхав по тварину, вона була худа, погано стояла на лапах. Ми домовилися з власницею притулку, що я скину фото з дому, про те, що я маю робити це постійно, мене ніхто не попереджав. Я відправив одне фото з телефону товариша, бо мій телефон був у ремонті. Вигулював собаку. Наступного дня побачив у соціальних мережах пост, що мене розшукують, і що я якось не так ставлюся до тварини, — каже Максим.
За словами чоловіка, після побаченої публікації він зв'язався з власницею притулку.
— Вона перепросила, пообіцяла, що видалить пост, — розповідає Максим.
Втім вже увечері у двері Максима постукала сусідка. Коли чоловік відчинив, побачив жінку, яка з порогу почала кликати Фанту.
— До мене стукали жінки, яких я не знаю. Згодом до мене постукала сусідка. Я відчинив двері, жінки почали гукати Фанту. Собака вийшла, вони схопили її, і, нічого не пояснюючи, зникли. Як виявилося, жінки вистежили, де я проживаю, щоб забрати собаку, — говорить Максим.
На сторінці притулку з'явилося відео вилучення тварини, яке зібрало безліч коментарів. Одні обурюються, що на хлопця звели наклеп, інші — підтримують дії зоозахисниць та власниці притулку.
Розповідь власниці притулку Наталії Гребеннікової
Ми зв'язалися з власницею притулку Наталією Гребенніковою, аби почути її думку з приводу даної ситуації.
— Він зателефонував, домовився про зустріч. Одразу повідомив, яку саме собачку хоче взяти, бо вся інформація про наших тваринок є у нас на сторінці. Я почала з ним розмовляти, він мені сказав, що має дружину, дитину, що в них була собачка породи чихуахуа. Що любить тварин. Я взяла його номер, щоб ми зв'язувалися. Я винесла йому собаку, зняла з ними відео. Потім повідомила, що дуже чекаю на привіт з дому, сказала, що деякий час будемо з ним спілкуватися, дивитися, як живе тваринка. Бо це — наші діти, ми дуже переймаємося, у які родини їх прилаштовуємо, — каже Наталія.
За словами жінки, Фанта потребувала ще кількох вакцин, які притулок взяв на себе зобов'язання зробити згодом. Наталя говорить, що для притулку це звична практика, тримати зв'язок з новим власником тварин.
— Через годину мене почало трусити, я все життя з тваринами, в мене розвинена інтуїція щодо них. Я почала йому телефонувати, але він був поза зоною. Я зателефонувала своїм зооволонтерам, їх у мене велика команда. На наступний ранок, коли хлопець не вийшов на зв'язок, ми почали його шукати. Зооволонтери дізналися адресу чоловіка, — розповідає Наталія.
Зі слів жінки, через соціальні мережі їм вдалося знайти адресу Максима. Зоозахисниці та власниця притулку приїхали до його будинку та почали спілкуватися з сусідами.
— Сусіди дали йому дуже погану характеристику. Нам також сказали, що тиждень тому у нього був маленький собачка, який десь подівся. Сусіди запитували у нього, де поділася тварина, а він сказав, що вона втекла. Ми «підключили» поліцію, вирішили вилучати тварину. До хлопця пішла команда зооволонтерів. Вони зателефонували, він відчинив, потім вони зайшли у першу кімнату, покликали собаку, і вона до них вийшла. Зооволонтер сказала: «Вибачте, ви не виконали наш договір, ми тваринку забираємо», — розповідає Наталія.
За словами жінки, надалі у притулку планують віддавати тварин після підписання договору та перевірки документів нового власника.
— У мене в Австрії є команда волонтерів, які підтримують мене. Вони надіслали зразок договору, ми будемо тепер собачок віддавати тільки так. За 15 років у мене такий випадок вперше. Люди беруть тварин, ми з ними контактуємо, тварини живуть у сім'ях по 10-15 років, — говорить Наталія.
З приводу поширення інформації у соціальних мережах, жінка нічого забороненого у своїх діях не вбачає.
— Ніхто нікого не ображав, двері ми не вибивали. Він потім зачинився, і вже поліцію до себе не пустив. Стояло 6 машин поліцейських, яких викликали зоозахисники. Чому він їх не впустив? Ніякого наклепу на нього нема. Публічно його ніхто не ображав. Два тижні притулок має право відслідковувати долю тварини, — стверджує Наталія.
Розповідь зооволонтерок
«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався із зоозахисницями, які знайшли адресу Максима через соціальні мережі, та опитували сусідів чоловіка.
— До мене звернулася Наталія, що чоловік не виходить на зв'язок, а вона хвилюється за собачку. Ми йому писали, але ніхто не відповідав. Тому ми виставили його фото, щоб розшукати. Жінка подзвонила, сказала, що вона його сусідка. Ми вирішили поїхати за його адресою, ніхто собаку вилучати не планував. Раніше туди їздили наші волонтери, вони бачили, що він гуляв з собакою, — розповідає Поліна.
За словами жінки, саме зооволонтерки перевірили через спеціальний додаток, як саме номер чоловіка підписаний в інших користувачів. Говорить, підпис жінок злякав. Щодо оприлюдненого відео, у ньому зооволонтерки не вбачають нічого поганого.
— Ми у відео нічого страшного не викладали. Нас налякало, як він підписаний у телефонній книзі інших людей. Все, як є. Нам просто не сподобалося те, що сказали сусіди, тому ми забрали собаку. Нас не влаштувало таке спілкування, ми маємо знати, що з твариною. Це звична практика, що ми просимо звіт про те, як живе тварина у нових господарів, — говорить зооволонтерка.
Ще одна волонтерка, яка викликала поліцію до помешкання Максима, каже, що чоловік мусив відчинити та показати умови проживання.
— Він зачинився вдома і не відкривав двері. Ми опитали сусідів, нам ніхто нічого хорошого про цю людину не сказав. Якби до мене прийшли й сказали про такі звинувачення, я б поговорила з поліцією. Де подівся собака, який був у нього раніше? Чому він не вийшов, не показав квартиру? — говорить Маріанна.
Коментар поліції та юриста
Правоохоронці, які виїздили на місце події та нині слідкують за виходом конфлікту у публічне поле, теж дали оцінку ситуації. Також ми запитали точку зору юриста.
— По собачці була заява, зараз її розглядають дільничні. Ознак кримінального правопорушення немає. З собакою все добре. Чоловік не притягався до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, підстав робити це зараз теж немає. Ми наразі розбираємося, — прокоментувала речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За словами адвоката Олени Болгар, зараз чоловік має усі підстави вимагати захисту честі та гідності у судовому порядку.
— Ніхто не має права виставляти фото чи відео у такому контексті на загал, адже немає жодних рішень суду, які б підтверджували, що чоловік у чомусь винен. Якщо чоловік або його родина звернуться до суду, мають шанси виграти дану справу. Так, справи подібного характеру непрості. Але є рамки, тому тут суд може вбачати приниження честі та гідності, — говорить адвокат.
Нагадаємо, раніше мешканці прилеглих до притулку будинків нарікали на сморід, гавкіт та антисанітарію в «Кременчуцьких хвостиках».