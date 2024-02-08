«Вистежили, де проживаю, та забрали собаку», — у Кременчуці розгорівся скандал через тварину з притулку

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 406 Коментарів: 1

Чоловік узяв собаку з притулку, але зоозахисники відібрали у нього тварину, та написали у соцмережах, що врятували пса «не з тих рук». «Кременчуцький ТелеграфЪ» поговорив з усіма сторонами конфлікту

Минулого тижня до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася жінка, яку обурила поведінка зоозахисників та власниці притулку «Кременчуцькі хвостики». Син пані Тетяни взяв тварину у притулку, а коли перестав відповідати на дзвінки та повідомлення власниці, чоловіка вистежили та забрали собаку прямо з квартири, стверджує жінка. Відео у якому фігурує чоловік, з підписом: «Ми помилилися! Ми віддали тварину не в ті руки!», — облетіло соціальні мережі. Як коментують ситуацію різні сторони конфлікту та правоохоронці, читайте у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Розповідь Максима та його мами

Пані Тетяна, яка звернулася до редакції «Кременчуцького Телеграфа», розповідає, що наприкінці січня її син вирішив обзавестися компанією домашньої тварини. За словами жінки, син любить собак з дитинства. От і зараз вирішив звернутися до притулку, щоб знайти собі чотирилапого друга. Тварину обрав через соціальні мережі притулку «Кременчуцькі хвостики», зідзвонився з власницею та домовився про зустріч, каже жінка.

— У мого сина була собака Найда, але вона виросла, їй стало затісно у квартирі, і він віддав її другу у приватний сектор. Разом з дружиною він теж виховував невеликого собаку породи чихуахуа. Син зараз проживає непростий період у особистому житті, наразі живе сам, тож вирішив взяти собі собачку. Він їх дуже любить. Забрав собаку з притулку, гуляв з нею, годував, доглядав. У тварини щось було з лапами, вона погано на них стояла. Він викупав тварину. Собака почала краще почуватися, — говорить Тетяна.

Згодом жінці почали телефонувати знайомі та розповідати, що у соціальних мережах сторінки притулку «Кременчуцькі хвостики» та інших спільнотах міста з’явився пост, у якому фігурує її син.

— Мені почали телефонувати знайомі, що з’явився пост, де власниця притулку розповідає, як віддала собаку не в ті руки. Як рятувала її від мого сина, хоча він нічого поганого не зробив, — констатує жінка.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з Максимом, який власне і став «героєм» публікацій притулку. За словами чоловіка, вирішив взяти тваринку, бо мав собак раніше, любить тварин. Чоловік згадує, обрав собі тварину через соціальні мережі притулку, уподобав собаку з кличкою Фанта та поїхав забирати.

— Я приїхав по тварину, вона була худа, погано стояла на лапах. Ми домовилися з власницею притулку, що я скину фото з дому, про те, що я маю робити це постійно, мене ніхто не попереджав. Я відправив одне фото з телефону товариша, бо мій телефон був у ремонті. Вигулював собаку. Наступного дня побачив у соціальних мережах пост, що мене розшукують, і що я якось не так ставлюся до тварини, — каже Максим.

За словами чоловіка, після побаченої публікації він зв'язався з власницею притулку.

— Вона перепросила, пообіцяла, що видалить пост, — розповідає Максим.

Втім вже увечері у двері Максима постукала сусідка. Коли чоловік відчинив, побачив жінку, яка з порогу почала кликати Фанту.

— До мене стукали жінки, яких я не знаю. Згодом до мене постукала сусідка. Я відчинив двері, жінки почали гукати Фанту. Собака вийшла, вони схопили її, і, нічого не пояснюючи, зникли. Як виявилося, жінки вистежили, де я проживаю, щоб забрати собаку, — говорить Максим.

На сторінці притулку з'явилося відео вилучення тварини, яке зібрало безліч коментарів. Одні обурюються, що на хлопця звели наклеп, інші — підтримують дії зоозахисниць та власниці притулку.