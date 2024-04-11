Ferrexpo вкотре визнана найкращим роботодавцем серед гірничо-металургійних компаній України

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Гірнича компанія Ferrexpo потрапила до ТОП-3 компаній України, дружніх до родин співробітників за підсумками 2023 року, отримавши за це відповідну нагороду. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Центр «Розвиток КСВ» та видання The Page провели спеціальне дослідження «Компанії, дружні до родини-2023». Його метою стало виокремлення бізнесів, які дбають не лише про своїх співробітників, а і їхні родини.

Під час складання Індексу інформація оцінювалася за п’ятьма критеріями: рівень корпоративної культури, робоче місце і графік роботи, програми соціальної підтримки працівників, які мають родини, програми безпеки та підтримки працівників і членів їхніх родин під час воєнних дій, програми підтримки мобілізованих співробітників та ветеранів і членів їхніх родин.

Підприємства групи Ferrexpo, зокрема Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК, Біланівський ГЗК, реалізують політику, спрямовану на підтримку співробітників та співробітниць, а також їхніх сімей. У компанії використовують найкращі практики, щоб постійно поліпшувати умови для задоволення їхніх потреб.

Ferrexpo є лідером в Україні із впровадження принципів гендерної рівності та інклюзивності. Жінкам-працівницям компанії надається всебічна підтримка для їх максимальної самореалізації як вдома, так і на роботі. Для жінок у декреті можлива дистанційна робота або гнучкий графік роботи. Реалізована програма «Чоловічий декрет»: якщо сімейна пара працює на підприємстві, і заробітна плата чоловіка вища, за участі у програмі дружина отримуватиме компенсацію у зарплаті доки чоловік у декреті, щоб сімейний бюджет не постраждав.

У Ferrexpo діє ряд пільг згідно з умовами колективного договору, окрім того, що закріплено законодавством. Наприклад, матеріальна виплата у зв’язку із вступом у шлюб, батькам першокласника, фінансова допомога працівникам у важких життєвих обставинах.

З 2014 року компанія активно займається гуманітарною підтримкою захисників і захисниць України, забезпечуючи мобілізованих співробітників всім необхідним для несення служби. У рамках програми підтримки ветеранів, яка розпочала дію з моменту АТО/ООС компанія надає підтримку й потрібну допомогу в лікуванні демобілізованим співробітникам та іншим ветеранам, які звертаються до медичного центру компанії.

Задля збереження та покращення фізичного здоров’я персоналу у компанії Ferrexpo діє розширена програма медичного страхування життя та здоров’я, щорічно проводяться медичні обстеження у корпоративній медико-санітарній частині із новітнім обладнанням, надається можливість безкоштовного відвідування плавального басейну та пільгова ціна на заняття у спортивному комплексі.

«Турбота про працівників та членів їхніх родин у Ferrexpo завжди в пріоритеті. Співробітники розуміють, що вони є частиною однієї великої команди і досягають значно більших виробничих результатів. Реалізація соціально значущих проєктів у громадах, на території яких підприємства компанії здійснюють свою діяльність, позитивно впливає на імідж Ferrexpo і приваблює молодих фахівців працевлаштуватися до компанії, де є всі можливості для розвитку» — прокоментував нагороду Владислав Мортіков, начальник департаменту корпоративних комунікацій та корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні (в.о.).