У Кременчуці поїзд збив чоловіка — поліція

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Постраждалий з травмами госпіталізований до лікарні

Сьогодні, 27 лютого, близько 14.50 у Кременчуці поблизу залізничної станції «Крюків на Дніпрі» поїзд збив чоловіка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, потерпілий — 21-річний місцевий мешканець. Він потрапив під ванатажний потяг, коли той рухався по залізничному полотну. Чоловіка з травмами ушпиталили.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з'ясовують причини та обставини події.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Полтавщині потяг на смерть збив людину.