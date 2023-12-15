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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині потяг на смерть збив людину

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 445

 

Правоохоронці встановлюють причини та обставини події

14 грудня близько 19.50 у Терешківській громаді на Полтавщині вантажний потяг збив чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, потяг рухався у напрямку із Полтави до Кременчука та наїхав на 47-річного мешканця села Білики. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у листопаді поблизу станції Кривохатки потяг збив мешканку Полтавської громади.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина поїзд загиблий
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