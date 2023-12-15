У наступному році депутати планують перевірити цільове використання земель у приєднаних до Кременчука громадах

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«Тиранії не буде, але відпрацьовувати потрібно», — каже депутат Сергій Порчирян

Учора, 14 грудня, на депутатській комісії з земельних питань обговорювали, як у наступному році планують поповнювати місцевий бюджет. Серед пропозицій, голова комісії Сергій Порчирян запропонував посилити збір за оренду землі.

— Тиранії не буде, але відпрацьовувати потрібно. Багато орендарів зараз не платять, з огляду на війну. Їх треба запрошувати й спілкуватися з орендарями, — каже депутат Порчирян.

Крім того, прозвучала пропозиція провести виїзні депутатські комісії у громадах, які приєдналися до міста Кременчук.

— Я пропоную з початку року зробити аналіз тих земель, які приєдналися до нас. Щоб перевірити на предмет цільового використання. За нашою інформацією, є багато підприємств, які користуються землею не за призначенням. Вони платять копійки, як за сільськогосподарську землю, а займаються комерцією, — говорить депутат.

Профільна комісія пропозицію Сергія Порчиряна підтримала.

Нагадаємо, що заступниця міського голови Кременчука Тетяна Неіленко раніше заявила, що збільшення ставки податку за земельні ділянки до 1% зможе щорічно «поповнювати» бюджет Кременчука на 126 млн грн. Бюджет на 2024 рік наразі планується з податком на землю 0,6%. Кожен наступний крок збільшення на 0,1% — у грошовому еквіваленті складає майже 32 млн грн.