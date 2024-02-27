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Від розкриття злочинів до порятунку людей. У Кременчуці відзначили патрульних поліціянтів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 115

 

Поліціянти також отримали молот

27 лютого у Міському палаці культури відзначили правоохоронців до восьмої річниці заснування батальйону патрульної поліції в Кременчуці. Під час нагородження керівники правоохоронних органів області і міста, а також місцева влада наголосили, що 2 роки повномасштабної війни стали випробуванням для патрульних Кременчука.

Поліціянтам вручили почесні грамоти, відзнаки та нагрудні знаки, а одна з кременчуцьких бригад отримала молот — символ стійкості правоохоронців, розповіли під час заходу.

За 8 років патрульні поліціянти Кременчука опрацювали понад 400 тисяч викликів, розкрили понад 2 тисячі злочинів та врятували понад півсотні містян. 

ПО ТЕМІ:

Патрульна поліція Кременчука запустила розіграш з нагоди 8-ї річниці батальйону

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Автор: Вероніка Білодід Відео: Артем Коваленко
Теги: патрульна поліція
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