Від розкриття злочинів до порятунку людей. У Кременчуці відзначили патрульних поліціянтів

27 лютого у Міському палаці культури відзначили правоохоронців до восьмої річниці заснування батальйону патрульної поліції в Кременчуці. Під час нагородження керівники правоохоронних органів області і міста, а також місцева влада наголосили, що 2 роки повномасштабної війни стали випробуванням для патрульних Кременчука.
Поліціянтам вручили почесні грамоти, відзнаки та нагрудні знаки, а одна з кременчуцьких бригад отримала молот — символ стійкості правоохоронців, розповіли під час заходу.
За 8 років патрульні поліціянти Кременчука опрацювали понад 400 тисяч викликів, розкрили понад 2 тисячі злочинів та врятували понад півсотні містян.
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