На вулиці Юрія Руфа у Кременчуці провалилося дорожнє покриття - проводяться ремонтні роботи

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 151

Сьогодні, 27 лютого, у соцмережах почали ширитися фотографії з вулиці Юрія Руфа у Кременчуці — там провалилося дорожнє покриття.

Пресслужба патрульної поліції міста повідомляє, що рух на цій ділянці дороги нині обмежений — ремонтники встановили відповідні знаки та проводять аварійні роботи.

Правоохоронці радять водіям звертати на це увагу та заздалегідь спланувати свій маршрут.

Нагадаємо, на вулиці Юрія Руфа досі триває ремонт колектора. Згідно з тендерною документацією, підрядник має виконати роботи до грудня 2024 року.