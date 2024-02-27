На вулиці Юрія Руфа у Кременчуці провалилося дорожнє покриття - проводяться ремонтні роботи

Сьогодні, 27 лютого, у соцмережах почали ширитися фотографії з вулиці Юрія Руфа у Кременчуці — там провалилося дорожнє покриття.
Пресслужба патрульної поліції міста повідомляє, що рух на цій ділянці дороги нині обмежений — ремонтники встановили відповідні знаки та проводять аварійні роботи.
Правоохоронці радять водіям звертати на це увагу та заздалегідь спланувати свій маршрут.
Нагадаємо, на вулиці Юрія Руфа досі триває ремонт колектора. Згідно з тендерною документацією, підрядник має виконати роботи до грудня 2024 року.
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